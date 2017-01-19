Lider Anatolia, veteranlarda farkı açıyor

İngiltere’de enflasyon son üç yılın en yüksek seviyesinde— 18 Ocak 2017
İngiltere’de yıllık enflasyon geçtiğimiz Aralık ayında, bir önceki aydaki yüzde 1.2 seviyesinden 1.6’ya yükselerek 2014 yılının temmuz ayından sonraki en yüksek seviyeyi gördü.
Locus Estate Türk Veteran Ligi’nde geçtiğimiz Pazartesi akşamı oynanan maçlarda heyecan büyüktü. Lider Anatolia, Akova engelini de 5-1’lik skorla aşmasını bildi.
Haftanın zorlu geçmesi beklenen diğer maçında gözünü üst sıralara diken Gaziantepspor, iddialı Türkmenköy’e 1-0 galip geldi. O35 kategorisinde oynanan diğer maçların sonuçları şöyle:
Yurtseven-Kafkas Gençlik: 4-1, Narlı FC-Diyarbakırspor: 4-1, Yeni Boğaziçi-Kaleburnu: 1-1, Maveriks-Adana Demirspor: 4-1,
Öte yandan üç maçla devam edilen O45 kategorisndeki şu sonuçlar alındı: Akdenizspor-Vadili: 2-1, Euromed-Yeni Boğaziçi:1-0,Türkmenköy-Yavruvatan: 5-2
HAFTANIN EN İYİLERİ SEÇİLDİ
Bu arada haftanın en iyileri seçilen dört futbolcu da, TTFF Başkanı Kemal Soyer tarafından ödüllendirildi. Bu isimler şöyle:
Serkan Peker (Narlı FC), Cüneyt Baycanlı (Akdenizspor), Eran Akmergiz (Vadili), İbrahim Topluhan (Vadili)
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