Lider Anatolia, veteranlarda farkı açıyor

Locus Estate Türk Veteran Ligi’nde geçtiğimiz Pazartesi akşamı oynanan maçlarda heyecan büyüktü. Lider Anatolia, Akova engelini de 5-1’lik skorla aşmasını bildi.

Haftanın zorlu geçmesi beklenen diğer maçında gözünü üst sıralara diken Gaziantepspor, iddialı Türkmenköy’e 1-0 galip geldi. O35 kategorisinde oynanan diğer maçların sonuçları şöyle:

Yurtseven-Kafkas Gençlik: 4-1, Narlı FC-Diyarbakırspor: 4-1, Yeni Boğaziçi-Kaleburnu: 1-1, Maveriks-Adana Demirspor: 4-1,

Öte yandan üç maçla devam edilen O45 kategorisndeki şu sonuçlar alındı: Akdenizspor-Vadili: 2-1, Euromed-Yeni Boğaziçi:1-0,Türkmenköy-Yavruvatan: 5-2

HAFTANIN EN İYİLERİ SEÇİLDİ

Bu arada haftanın en iyileri seçilen dört futbolcu da, TTFF Başkanı Kemal Soyer tarafından ödüllendirildi. Bu isimler şöyle:

Serkan Peker (Narlı FC), Cüneyt Baycanlı (Akdenizspor), Eran Akmergiz (Vadili), İbrahim Topluhan (Vadili)