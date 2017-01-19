Öğretmeni sıkıştırıp, taciz etmiş

Kuzey Londra’daki otobüste tacizci şoku— 19 Ocak 2017
LONDRA polisi, 6 Kasım 2016 Pazar günü, 24 yaşındaki bir genç kızı Islington Green yakınlarında taciz eden 40 yaşlarındaki suçluyu yakalamak için çalışma başlatıldığını bildirdi.
Dünyaca ünlü İngiliz model Danielle Lloyd, konuk olduğu programda, “Tacize uğradım, bir gece balkondan atlayarak ölmek istedim” dedi.
Danielle Lloyd, uyuşturucu bağımlılığı ve uğradığı cinsel tacizler nedeniyle 13 yaşındayken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi.
Yaşadığı zorlukların üstesinden gelmek için uyuşturucu batağına saplandığını belirten eski Britanya güzeli, “Yaşadığım duygular ile başa çıkmak için için partilere katılmaya başladım ve sürekli alkol kullanıyordum. Okuldaki arkadaşlarımla gittiğimiz bir gezi esnasında gece uyanıp tuvalete gittiğim sırada öğretmenlerimden biri beni sıkıştırıp taciz etti. Sonraki yıllarda da çok kötü ilişkiler yaşadım. Hatta eski erkek arkadaşlarımdan biri kafama sandalye fırlattı” ifadelerini kullandı.33 yaşındaki model, “Bir gece aşırı alkol ve uyuşturucu aldıktan sonra uyandım. Bu şekilde yaşayamayacağımı düşünüp kendimi balkon aşağı atmak istedim” dedi.
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