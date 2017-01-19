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Paul McCartney, Sony’ye telif hakları davası açtı

— 19 Ocak 2017

Efsanevi müzik grubu The Beatles’ın üyelerinden Paul McCartney, grup için yazdığı 267 şarkının telif hakkını almak için Sony şirketine dava açtı.

Reuters haber ajansına göre McCartney, Michael Jackson’ın, ölümünden yaklaşık 20 yıl önce satın aldığı şarkılarının telif haklarını istiyor.

Michael Jackson, 1985 yılında 47,5 milyon dolara Avustralyalı iş adamı Robert Holmes a Court’ın 4 bin şarkılık koleksiyonunu satın almıştı.

Böylece Jackson’ın satın aldığı Associated Television (ATV) şirketi, 1995 yılında Sony ile ortak bir şirketin bünyesi altına girdi. Bu anlaşmayla kurulan Sony/ATV şirketi, dünyanın en büyük müzik yayıncısı haline geldi.

2009 yılında hayatını kaybeden Jackson’ın şirkette bulunan hakları, 2016 yılında 750 bin dolara Sony’ye satıldı.

MÜZİK TARİHİNE DAMGA VURMUŞ ESERLER

McCartney ise açtığı davada, Ekim 2018 itibariyle eski Beatles üyelerinden John Lennon ile Eylül 1962’den Haziran 1971’e kadar yazdığı şarkıların telif haklarını istediğini belirtti.

Bu şarkılar arasında “All You Need is Love”, “I Want to Hold Your Hand”, “Yesterday” ve “Hey Jude” gibi müzik tarihine damga vurmuş eserler bulunuyor.

Sony/ATV şirketi ise yaptığı yazılı açıklamada davanın, “gereksiz ve vakitsiz” olduğunu duyurdu. Şirket, McCartney’ye en yüksek derecede saygı duyduğunu da açıklamasına ekledi.

Duran Duran müzik grubu benzer bir davayı geçen Aralık ayında kaybetmişti. (bbctürkçe)

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