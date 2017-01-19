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PEKÜNSPOR (Türk Ligi’nde ilk yarıyı böyle anlattılar)

— 19 Ocak 2017

ALAATTİN ÖZDEMİR (PEKÜNSPOR)

Pekünspor bu sezona yenilenen ve gençleşen kadroyla başladı. Pekünsporlu’lar devreyi şöyle değerlendirdi:

Pekünspor (Alaattin Özdemir)

Bu sezonun ilk yarısı beklediğimden uzak kaldık. Yeni ancak iyi oyunculardan oluşan bir kadromuz var. Sezona da iyi başlamamıza karşın ilerleyen haftalarda tempomuz düştü, çok gol yiyen takım olduk. Kadroda bazı sıkıntılar yaşadık.

İkinci yarıda daha iyi olacağımıza inanıyorum. Mutlaka toparlanacağız. Play-off’a girme konusu şimdilik zor görünüyor. Aslında beşinci bile olsak play-off maçlarını oynayabiliriz

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