PEKÜNSPOR (Türk Ligi’nde ilk yarıyı böyle anlattılar)

2. Dünya Savaşı referansı tartışma yarattı— 19 Ocak 2017
İ gazetesinin manşetinde İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın “Fransa bizi 2. Dünya Savaşı tarzı cezalandırmaya kalkışmasın” sözleri yer aldı.
Pekünspor bu sezona yenilenen ve gençleşen kadroyla başladı. Pekünsporlu’lar devreyi şöyle değerlendirdi:
Pekünspor (Alaattin Özdemir)
Bu sezonun ilk yarısı beklediğimden uzak kaldık. Yeni ancak iyi oyunculardan oluşan bir kadromuz var. Sezona da iyi başlamamıza karşın ilerleyen haftalarda tempomuz düştü, çok gol yiyen takım olduk. Kadroda bazı sıkıntılar yaşadık.
İkinci yarıda daha iyi olacağımıza inanıyorum. Mutlaka toparlanacağız. Play-off’a girme konusu şimdilik zor görünüyor. Aslında beşinci bile olsak play-off maçlarını oynayabiliriz
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