Sadıq Khan’ın Türk misafirleri

Londra’nın ilk Müslüman belediye başkanı Sadiq Khan, İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneğini ağırladı.

Büyükşehir Beldiye Başkanlığı binası City Hall’da gerçekleşen ziyarete İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği (TWPA) Yönetim Kurulu ve Haysiyet Divanı katıldı.

Londra Belediye Başkanı Khan’ı makamında ziyaret eden dernek yönetim kurulu ve haysiyet divanı üyeleri, Müslüman başkana başarılar diledi.

Joanne McCartney’in de hazır bulunduğu ziyarette İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği, Khan ve McCartney’e özel işlenmiş kanaviçe hediye etti.

Ziyaret hakkında sosyal medyada açıklama yapan İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği yönetimi şu ifadelere yer verdi:

“İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği (TWPA) Yönetim Kurulu ve Haysiyet Divanı olarak Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ı bugün City Hall’da ziyarete gidip görevinde başarılar diledik. İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği’ni, misafir ettikleri için Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’a ve Joanne McCartney’ye teşekkür ederiz. Günün anısına kendilerine derneğimizde işlenmiş Kanaviçe takdim ettik.”