Sadıq Khan’ın Türk misafirleri

Kuzey Londra’daki otobüste tacizci şoku— 19 Ocak 2017
LONDRA polisi, 6 Kasım 2016 Pazar günü, 24 yaşındaki bir genç kızı Islington Green yakınlarında taciz eden 40 yaşlarındaki suçluyu yakalamak için çalışma başlatıldığını bildirdi.
Londra’nın ilk Müslüman belediye başkanı Sadiq Khan, İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneğini ağırladı.
Büyükşehir Beldiye Başkanlığı binası City Hall’da gerçekleşen ziyarete İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği (TWPA) Yönetim Kurulu ve Haysiyet Divanı katıldı.
Londra Belediye Başkanı Khan’ı makamında ziyaret eden dernek yönetim kurulu ve haysiyet divanı üyeleri, Müslüman başkana başarılar diledi.
Joanne McCartney’in de hazır bulunduğu ziyarette İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği, Khan ve McCartney’e özel işlenmiş kanaviçe hediye etti.
Ziyaret hakkında sosyal medyada açıklama yapan İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği yönetimi şu ifadelere yer verdi:
“İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği (TWPA) Yönetim Kurulu ve Haysiyet Divanı olarak Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ı bugün City Hall’da ziyarete gidip görevinde başarılar diledik. İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği’ni, misafir ettikleri için Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’a ve Joanne McCartney’ye teşekkür ederiz. Günün anısına kendilerine derneğimizde işlenmiş Kanaviçe takdim ettik.”
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak