Yeni Boğaziçi’nde örnek destek

2. Dünya Savaşı referansı tartışma yarattı— 19 Ocak 2017
İ gazetesinin manşetinde İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın “Fransa bizi 2. Dünya Savaşı tarzı cezalandırmaya kalkışmasın” sözleri yer aldı.
Türk Ligi Birinci Küme’nin en köklü takımlarından biri olan Yeni Boğaziçi’nde eski futbolcular biraraya gelerek takıma destek kararı verdi.
Beş Aydan yapılan yemekli toplantıda Yeni Boğaziçili’ler hem sosyal açıdan birbirleriyle bağlarını güçlendirirken, futbol takımına katkıda bulunuyor. Beş kişiyle başlayan bu özel toplantıya katılanların sayısı artık 20’ye yaklaştı.
Geçtiğimiz Cuma günü Kıbrıs Evi’nde yapılan yemekli toplantıya şu isimler katıldı: Devrim Baca, Osman Ercen, Ozan Hüsnü, Cem Yenal, Tolga Mehmet, Ersin Nidai, Ümit Ercen, Hasan Baca, Bekir Baca, Hüsnü Oyuncu, İlyas Çil, Rüstem Hasan, Ahmet Oyuncu, Cengiz Oyuncu, İhsan Asan, Ertan Ocak, Mehmet Elmas, Gökhan Manioğlu.
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