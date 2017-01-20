AB ile anlaşma olmazsa başka yollar bulmak zorundayız

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, Brexit sonrası Avrupa Birliği ile kapsamlı bir ticaret anlaşması yapılamazsa, ülkenin rekabet gücünü korumak için başka yollar bulmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Dünya Ekonomik Forumu toplantısına katılmak için gittiği İsviçre’nin Davos kasabasında konuşan Hammond, İngiltere’deki vergi sisteminin rekabetçi olduğunu ve aşırı bir deregülasyona yer olmadığını söyledi.

Hammond, “Rekabetçiliğimizi korumak zorundayız. Bunun en iyi yolu en yakın komşularımız olan Avrupa Birliği ile kapsamlı bir ticaret ilişkimiz olmasıdır” diye konuştu.

AB ile bir ticaret anlaşmasının imzalanamaması durumunda başka yollar bulmak zorunda olduklarını, tüm seçenekleri incelemek istediklerini ifade eden Hammond, “Bunu (kapsamlı bir ticaret anlaşması) sağlayamazsak, o zaman rekabetçiliğimizi sürdürmek için başka yollar bulmak zorundayız. Çünkü hükümetimizin birinci görevi halkımızın yaşam standartlarını sürdürmelerini sağlamaktır” diye konuştu. (dünya.com)