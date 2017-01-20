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Brexit planları Davos’ta heyecan yaratmadı

— 20 Ocak 2017

 

Başbakan Theresa May.

Financial Times’ın dünya haberleri sayfasında Brexit’in küresel yankıları var.

Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu görüşmelerini takip eden Chris Giles’ın haberinde, Theresa May’in Brexit planlarının Davos’ta heyecan yaratmadığı yer aldı.

Gazeteye göre ABD’li bankalar ise Brexit sonrası İngiltere’den ne kadar çalışanlarını çıkaracaklarını hesaplamakla meşgul.

Gazetenin yorum sayfasına ise Philip Stephens, 60 yıldan uzun süredir Avrupa entegrasyonunu destekleyen ABD’nin ilk defa bu entegrasyonu eleştiren ve İngiltere’nin AB’den ayrılmasına destek veren bir başkan tarafından yönetileceğine dikkat çekti. (bbctürkçe)

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