Diyarbakır-Doğan TB: 6-6

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Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ
İkinci Küme mücadelesinde Diyarbakırspor ile Doğan TB 6-6 berabere kaldı.
Pymmes Park sahasındaki karşılaşmada İlk yarı 3-2 Doğan TB’nin galibiyetiyle bitti. İki takımın da daha çok hücumu düşünerek oynamaları gol sayısını bir düzineye çıkardı.
Dyarbakırspor’un gollini Özkan (4), Selçuk(1) Ali (1), DoğanTB’nin ise Alican (3) ve Sezgin (3) kaydetti. Bu arada karşılaşmada Doğan TB’nin sahada dört Türk olamayan futbolcu yerine beş tane oynattığı ortaya çıktı.
Diyarbakırspor yöneticisi Hayri Kartal, bu durumu kendilerine maçtan sonra bildiren DoğanTB yöneticisi Alp Ermiya’nın örnek bir harekette bulunduğuu belirterek, teşekkür etti. Karşılaşma için son kararı Futbol Federasyonu verecek.
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