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Donald Trump bugün yemin edecek

— 20 Ocak 2017

İngiliz gazetelerinin bir numaralı gündemi, bugün ABD Başkanlığı için yemin edecek Donald Trump’tı.

Guardian gazetesi, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın “Bu herifin ne yapacağına dair hiçbir fikrimiz yok” sözlerini manşetine taşıdı. New York Times gazetesine söyleşi veren Biden, Trump’ı çözmeyi bir Rubik küpü çözmeye benzetmişti.

Gazete, Donald Trump’ın başkanlık yemini edeceği saatlerde New York’ta da alternatif bir yemin töreni düzenleneceğini, bu törende ABD’deki başkanlık seçimlerinde Trump’tan fazla oy almasına rağmen başkan olamayan Hillary Clinton’ın kutlanacağını aktardı.

Donald Trump’ın İngiltere büyükelçisi seçimi de dünya haberleri sayfasının manşetindeydi. Trump, büyükelçilik görevine New York Jets Amerikan futbolu takımının sahibi, milyarder işadamı Woody Johnson’ı atayacak. İlk başta eski başkan George Bush’un kardeşi Jeb Bush’u destekleyen Johnson, sonrasında Trump’ın seçim kampanyasına en fazla bağış yapan işadamlarından biri olmuştu. (bbctürkçe)

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