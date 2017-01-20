Düzcespor golleri erken buldu: 2-0

İngiltere, Avrupa finansının akciğeri— 20 Ocak 2017
İngiltere’nin önde gelen bankalarından Barclays’in Üst Yöneticisi Jes Staley başkent Londra’nın Avrupa’daki finans sektörü için önemini korumaya devam edeceğini söyledi.
Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ
Excellence Mortgage Birinci Küme maçında Düzcespor, Wadham Lodge halı sahasındaki maçta Kafkas Gençlik’e 2-0 galip geldi.
Bu sezon play-off’ta yer almaya kararlı görünen Düzcespor, kümede kalma hesapları yapan Kafkas Gençlik önünde sahaya eksik kadro ile çıkmasına rağmen ilk yarıda sonuca gitmeyi bildi.
Bu yarıda Mert ve Ergin’in vuruşları sonucu skoru 2-0 yapan ev sahibi ekip kalan sürede kontrollü oynadı. Kafkas Gençlik ise zaman zaman rakip kalede tehlikeler yaratmasına karşın bunları gole çeviremedi.
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