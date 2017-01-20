Düzcespor golleri erken buldu: 2-0

Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ

Excellence Mortgage Birinci Küme maçında Düzcespor, Wadham Lodge halı sahasındaki maçta Kafkas Gençlik’e 2-0 galip geldi.

Bu sezon play-off’ta yer almaya kararlı görünen Düzcespor, kümede kalma hesapları yapan Kafkas Gençlik önünde sahaya eksik kadro ile çıkmasına rağmen ilk yarıda sonuca gitmeyi bildi.

Bu yarıda Mert ve Ergin’in vuruşları sonucu skoru 2-0 yapan ev sahibi ekip kalan sürede kontrollü oynadı. Kafkas Gençlik ise zaman zaman rakip kalede tehlikeler yaratmasına karşın bunları gole çeviremedi.