Empire Tiles’tan Kıbrıs Evi’ne destek

Kuzey Kıbrıslı genç girişimci Hatice Günay Ahmet, dünyanın birçok ülkesinden temin edilen birinci sınıf fayans, mermer, porselen, traverten ve doğal taşları www.empiretiles.co.uk elektronik ticaret sitesinden pazarlamanın yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de yer alarak adından söz ettiriyor.

TUVALETLER BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Bu bağlamda; Hatice Günay Ahmet yönetimindeki Empire Tiles, Harringay’de faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Toplum Merkezi (TCCA) bünyesinde yer alan ve baştan aşağı yenilenen Kıbrıs Evi’nin disabled, erkek ve kadın tuvaletlerinin yer ile duvar ‘porselen fayans’ yapım işini sponsor olarak üstlendi.

Hatırlanacağı üzere; TCCA bünyesindeki Kıbrıs Evi, yeni dekoru ve yeni yönetimiyle geçtiğimiz haftalarda toplumun hizmetine açılmış ve daha ilk günden; gerek Kıbrıs’a özgü yemek-mezeleri, gerek hijyen standardı ve gerekse nezih ortamı nedeniyle büyük beğeni almıştı. Kıbrıs Evi’ndeki disabled ile erkek ve kadın tuvaletleri de Empire Tiles firması tarafından yaptırılarak oldukça modern bir görüntüye kavuştu.

Gerçekleştirdikleri projeyle ilgili bilgi veren Hatice Günay Ahmet, ağırlıkla Kıbrıslı Türklerin kullandığı mekanın daha modern bir görünüme kavuşması noktasında Empire Tiles’in de katkı sağlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başarılı girişimci, benzer sosyal projelere her zaman destek olabileceklerinin de altını çizdi.

EMPIRE TILES HAKKINDA…

İnternet üzerinden satış yapmaya Mayıs 2016’da başlayan genç girişimcinin en büyük amacı; insanların hayalini kurduğu yaşam alanlarına kavuşmasını sağlamak. Bu ‘lüks’ hayatın en önemli basamaklarından birisi de; tuvalet, banyo, mutfak gibi, konutların ortak kullanım alanlarını modernize etmekten geçiyor. Hatice Günay Ahmet, bu ortamı yaratmanın zannedildiği kadar zor olmadığını, www.empiretiles.co.uk internet sitesini ziyaret edenlerin mutlaka kendi bütçelerine uygun doğal taş, mermer ve traverten bulabileceğini vurguluyor.

Empire Tiles’in teslimat ağı da oldukça geniş. Londra başta olmak üzere İngiltere geneline ve İrlanda’ya ürün gönderebildiklerini söyleyen genç girişimcinin ilerideki hedefi; sattıkları ürünlerden oluşan bir sergi salonu açmak. Dolayısıyla müşteriler için; mermer, doğal taş ve travertenlere dokunabilecekleri bir ortam hazırlamak.