Erzurum Milletvekili Taşkesenlioğlu Londra’da konuşacak

İngiltere, Avrupa finansının akciğeri— 20 Ocak 2017
İngiltere’nin önde gelen bankalarından Barclays’in Üst Yöneticisi Jes Staley başkent Londra’nın Avrupa’daki finans sektörü için önemini korumaya devam edeceğini söyledi.
UETD Kadın Kolları Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nu konuk edecek.
Vekil Taşkesenlioğlu “Kadınlarımızın siyasetteki ve sivil toplum kuruluşundaki yeri ve önemi” adlı konferansta konuşacak.
22 Ocak Pazar günü saat 14.00’te gerçekleşecek konferansa Diyanet Vakfı ev sahipliği edecek. Adres: 31 High Street N8 7QB Hornsey
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak