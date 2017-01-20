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Erzurum Milletvekili Taşkesenlioğlu Londra’da konuşacak

— 20 Ocak 2017

Zehra Taşkesenlioğlu.

UETD Kadın Kolları Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nu konuk edecek.

Vekil Taşkesenlioğlu “Kadınlarımızın siyasetteki ve sivil toplum kuruluşundaki yeri ve önemi” adlı konferansta konuşacak.

22 Ocak Pazar günü saat 14.00’te gerçekleşecek konferansa Diyanet Vakfı ev sahipliği edecek. Adres: 31 High Street N8 7QB Hornsey

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