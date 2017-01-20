“Hakkınız olan KKTC vatandaşlığını alın”

İNGİLTERE’DEKİ Kıbrıs Türk toplumunun, Brexit ile Kıbrıs’ın geleceğini şekillendirecek ‘çözüm’ sürecinde ciddi bir tehdit altına girdiğini savunan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) UK eski Başkanı, siyasi düşünür ve yazar İlker Kılıç, çok önemli uyarılarda bulundu.

Londra Gazete sponsorluğunda gerçekleşen konferansta İlker Kılıç, “Özellikle yeni nesil, Brexit ile AB vatandaşlığını, nüfusu sınırlandıran bir ‘çözüm’ ile de Kıbrıs vatandaşlığını kaybetme riskiyle karşı karşıya… Bu tehditten etkilenmemek için Kıbrıs Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşlığı talep edilmeli” dedi.

‘BREXIT, ÇÖZÜM VE BİZ’

Harringey’de hizmet veren Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nin (TCCA), İngiltere’deki Kıbrıs Türk toplumunu yakından ilgilendiren gündem maddelerine yönelik gerçekleştirmeyi planladığı seri konferansların ilki 16 Ocak’ta yapıldı. ‘Brexit, Çözüm ve Biz’ konulu konferansa konuşmacı olarak, CTP UK eski Başkanı, siyasi düşünür ve yazar İlker Kılıç katıldı.

TCCA bünyesinde faaliyet gösteren Kıbrıs Evi’nin toplantı salonunda yapılan konferansa, Londra’da yaşayan Kıbrıs Türk toplumundan katılım gerçekleşti. İlker Kılıç konferansta, Brexit ile Kıbrıs’ın geleceğini şekillendirecek ‘çözüm’ süreci gerçekleştiği takdirde bunun İngiltere’deki Kıbrıslı Türklere olası etkilerinden bahsetti.

“BU TREN İSTASYONA NE ZAMAN ULAŞIR?”

Yaptığı konuşmada, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden kesinlikle çıkacağını, bunun başka izahı olmadığını anlatan İlker, Kılıç, “Mart sonunda çıkış sürecinin başlayacağı ve en az iki yıl alacağı belirtiliyor. Kıbrıs’ta da çözüm süreci bir raya oturmuş gözüküyor. Ancak raydaki bu tren istasyona ne zaman ulaşır, onu kimse bilemez. Epey zorluklar var. Eninde-sonunda bu çözüm olacak. Fakat bu işi referanduma götürmekten hala çok uzağız” dedi.

“BEŞ KİŞİLİK AİLEDE BİR TANE KKTC VATANDAŞI VAR”

“Brexit ile çözüm sürecinin sonuçları İngiltere’deki Kıbrıs Türk toplumunu da çok yakından ilgilendirecek” diyen Kılıç, başta İngiltere, Türkiye ve Avustralya olmak üzere Afrika dahil dünyanın pek çok bölgesinde Kıbrıslı Türkün yaşadığını vurguladı. Bu bağlamda ‘can alıcı’ bir noktaya temas eden Kılıç, “Yurt dışında yaşayan toplumumuz, özellikle ikinci ve üçüncü nesil, hakkı olan KKTC vatandaşlığını, çözüm süreci tamamlanmadan talep etmeli. Örneğin; Londra’da yaşayan 5 kişilik bir ailede sadece baba KKTC vatandaşı olarak gözüküyor. Eş ve çocuklar ise British… Dolayısıyla eş ve çocukların KKTC vatandaşlığı hakkı bulunuyor ve bu hak kullanılmadığı sürece toplumumuz ciddi bir tehditle karşı karşıya kalacak. Yani yeni nesil, Brexit ile AB vatandaşlığını, nüfusu sınırlandıran bir ‘çözüm’ ile de Kıbrıs vatandaşlığını kaybetme riski taşıyor” diye konuştu.

NÜFUS ORANI DÖRDE BİR

Hatırlanacağı üzere, çözüm sürecinin başarıya ulaşması durumunda, kurulacak Birleşik Federal Kıbrıs devletinin ilk günkü nüfus sayısının, 802 bin (Güney Kıbrıs) ve 220 bin (Kuzey Kıbrıs) şeklinde gerçekleşmesi hükme bağlanıyor. Bu durumda, 220 bin kişilik listede yer almak isteyen yurtdışındaki KKTC kökenlilerin vakit kaybetmeden vatandaşlık başvurusunda bulunması gerekiyor. Çözüm süreci tamamlanınca söz konusu vatandaşlık hakkının geçerliliği kalmayacak. Diğer yandan; Kıbrıs vatandaşı olanların, Brexit’ten etkilenmeden AB vatandaşlığı da sürecek.

“YURTTAŞLIK HAREKETİNE DÖNÜŞMELİ”

İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türk toplumunun vatandaşlık konusunda gereken mücadeleyi vermesi gerektiğini ifade eden İlker Kılıç, “Bu olay bir yurttaşlık hareketine dönüşmeli ve herkes üzerine düşeni yapmalı. Temsiliyet ve örgütlenme, bu gibi konularda çok önemli. Londra’da maalesef bir üst birliğimiz yok. Fakat Güney Kıbrıs toplumunun İngiltere’deki resmi makamlarca da dikkate alınan bir üst birliği var. Biz de böyle bir oluşuma gitmeliyiz. Bu konu toplumda tekrar tekrar konuşulmalı ve mutlaka sonuca ulaşılmalı” dedi.

“LONDRA’DA VATANDAŞLIK İÇİN TEMSİLCİLİK AÇILMALI”

Öte yandan; konferansa katılanlar, KKTC vatandaşlığı için Kuzey Kıbrıs’a gidip-gelmenin ekonomik açıdan ekstra maliyet getireceğini, dolayısıyla Londra’da bir temsilcilik açılmasının daha uygun olacağını ifade etti. Bazı duyumlara göre de, Londra’da söz konusu temsilciliğin açılması için KKTC’de sürdürülen bazı çalışmalar var.