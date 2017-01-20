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HSBC, işlerinin bir bölümünü Paris’e taşımayı düşünüyor

— 20 Ocak 2017

 

Avrupa’nın en büyük uluslararası banka ve finans kuruluşlarından İngiltere merkezli HSBC, Brexit sonrası endişeleri yüzünden bazı faaliyetlerini Fransa’ya taşıyabileceğini açıkladı.
Bankanın, Avrupa Birliği yasaları çerçevesinde yürüttüğü söz konusu faaliyetleri, Londra’daki küresel yatırım bankacılığı ve piyasa operasyonları alanındaki gelirlerinin yüzde 20’sini sağlıyor.

HSBC CEO’su Stuart Gulliver, Davos’ta devam eden Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı açıklamada, Paris’e bu yıl içinde belki hatta önümüzdeki yıl içinde de taşınmıyoruz. Brexit’in etkili olmaya başladığı 2 yıllık bir zaman diliminde taşınacağız.” dedi.

Gulliver ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ekonomik alanda yaşanan gerginliğin ticaret savaşı haline dönüşeceğini düşünmediğini, böyle bir durumun dünyanın en büyük ticaret finansmanı bankası olarak HSBC’yi çok olumsuz etkileyeceğini söyledi. (euronews)

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