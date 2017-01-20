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Ira’nın eski lideri Mcguinness siyaseti bıraktı

— 20 Ocak 2017

Martin McGuinness

İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu’nun (IRA) eski liderlerinden, Kuzey İrlandalı siyasetçi Martin McGuinness siyasi hayatına son verdiğini açıkladı.

McGuinness Kuzey İrlanda‘da 2 Mart’ta yapılacak erken seçimde milletvekilliği için adaylığını koymayacağını söyleyerek, “sağlığının seçim mücadelesi için müsait olmadığını” bildirdi.

Martin McGuinness, “Mevcut görevimde devam etmek için sağlığım müsait değil. Dolayısıyla yeni bir lidere yol açmaya karar verdim. Bu seçim, kenara çekilmem için doğru zaman. Parlamentoya seçilmek için adaylığımı koymacağım.” dedi.

Birlikçilerin ve ayrılıkçıların ortaklığındaki Kuzey İrlanda bölgesel hükümetinin işleyebilmesi için son 10 yıldır hiç durmadan çalıştığını ifade eden McGuinness, “Uzun ve dikkatli bir mülahazanın ardından, yeni nesil cumhuriyetçilerin bizi yönetmesine karar verdim.” ifadelerini kullandı.

Kuzey İrlanda bölgesel hükümetindeki yeşil enerji programı ve bu programa ilişkin kamu finansmanıyla ilgili anlaşmazlık sonucu McGuinness bu ay başında hükümetteki Başbakan Yardımcılığı görevinden istifa etmişt

PARAMILITER HAYATTAN SİYASETE

İrlanda yanlısı ayrılıkçı Sinn Fein partisinin üyesi McGuinness’in istifası, birlikçilerin ve ayrılıkçıların ortaklığındaki Kuzey İrlanda bölgesel hükümetinde siyasi krize neden olmuş ve yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı ülkede erken seçim kararı alınmıştı.

66 yaşındaki McGuinness, 1969 yılında ayrılıkçı İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu’na katılmış, IRA ile İngiltere arasında çatışmaların en yoğun yaşandığı 1973 yılında örgüt üyeliğinden 6 ay hapis yatmıştı. 1982 yılında paramiliter hayattan siyasi hayata geçiş yapan McGuinness, IRA’nın ateşkes ilan ettiği 1994 yılında ayrılıkçı Sinn Fein Partisi için başmüzakereci rolünü üstlenmişti. 1997 yılında Kuzey İrlanda‘daki Orta Ulster bölgesinden İngiliz Parlamentosu’na seçilen McGuinness, IRA ile İngiliz hükümeti arasında 1998’de yapılan barış görüşmelerinde ve “Hayırlı Cuma Anlaşması”nın imzalanmasında önemli rol oynamıştı.

2007 yılında Kuzey İrlanda bölgesel hükümetinin Başbakan Yardımcısı olan McGuinness, 2011 yılında ise Sinn Fein Partisi’nin İrlanda cumhurbaşkanı adayı olmuş ancak seçilememişti. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 2012 yılında Kuzey İrlanda‘ya yaptığı ziyaret sırasında McGuinness ile Kraliçenin tokalaşması “tarihi bir an” olarak değerlendirilmişti. (aa)

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