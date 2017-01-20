K. Kaymaklı sonuca erken gitti: 4-1

Brexit planları Davos’ta heyecan yaratmadı— 20 Ocak 2017
Financial Times’ın dünya haberleri sayfasında Brexit’in küresel yankıları var.
Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ
Pymmes Park sahasında oynanan İkinci Küme mücadelesinde şampiyonluğu hedefeyen Küçük Kaymaklı, Pekünspor önünde sonuca 4-1’le ulaştı.
Maça hızlı başlayan Küçük Kaymaklı, Diego ile ilk golünü erken dakikalarda buldu. Bunu Ercan’ın golü izledi ve devre yine Diego’nıun golüyle 3-0 bitti. İkinci yarın başlarında Noah’ın Pekünspor lehine attığı golle skor 3-1 oldu. Ancak ilerleyen sürede yine Ercan karşılaşmanın skoru 4-1 olarak belirledi.
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