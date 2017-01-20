K. Kaymaklı sonuca erken gitti: 4-1

Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ

Pymmes Park sahasında oynanan İkinci Küme mücadelesinde şampiyonluğu hedefeyen Küçük Kaymaklı, Pekünspor önünde sonuca 4-1’le ulaştı.

Maça hızlı başlayan Küçük Kaymaklı, Diego ile ilk golünü erken dakikalarda buldu. Bunu Ercan’ın golü izledi ve devre yine Diego’nıun golüyle 3-0 bitti. İkinci yarın başlarında Noah’ın Pekünspor lehine attığı golle skor 3-1 oldu. Ancak ilerleyen sürede yine Ercan karşılaşmanın skoru 4-1 olarak belirledi.