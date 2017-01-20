Londra trafiği için yeni öneriler

Londra’nın trafik sorununa yönelik çözüm önerileri Financial Times’ın birinci sayfasında yer aldı. İngiltere’nin başkentinin en merkezi bölgesine araçla girmenin günlük 11.5 sterlinlik bir bedeli var.

Fakat bu bölgenin dışında araç kullanmanın herhangi bir bedeli bulunmuyor.

Gazetenin ulaşım muhabiri Robert Wright’a göre yerel siyasetçiler, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’a bu uygulamayı kaldırıp yerine tüm kent çapında araçlardan gittikleri yol kadar para alınmasını önerdi. (bbctürkçe)