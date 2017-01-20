Londra’da “Sinema Kulübü” başlıyor

KADIN Platformu ve Lifetime Learning Charity’nin ortak projesi “Cinema Club”, Zülfü Livaleni’nin “Mutluluk” filmiyle başlıyor.

Gösterilecek filmde, “hoşgörü çağrısı” ile bütün toplumların mezhep ve dinsel fanatizme düşmeden bir arada barış içinde yaşamaları çağrısı yer alıyor. Platform kurucusu Nilgün Yıldırım, filmin ücretsiz gösterileceğini belirtti. Filmin ardından Doç. Dr. Arın Bayraktaroğlu’nun yöneteceği, Fotoğraf sanatçısı Vehbi Koca ve film yönetmeni Kerem Bayraktaroğlu’nun katılacağı söyleşi gerçekleşecek.

Londra’da kurulu etkin sivil toplum kurumlarından İngiltere Kadın Platformu ve Lifetime Learning Charity, ortak projesi olarak “ Cinema Club” Sinema kulübü, ilk etkinliğini ünlü sanatçı Zülfü Livaleni’nin aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan “ Mutluluk” filmiyle başlıyor.

Angel House, 225 Marsh Wall, Londra E14 9FW adresinde 21 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’te gösterilecek film, halka açık ve ücretsiz olacak.

İngiltere Kadın Platformu kurucu ve yöneticisi Nilgün Yıldırım, “Mutluluk” romanının İKP’nin Kitap Kulübünde okunup, tartışıldığını kaydederek, “Türkiye’de satış rekorları kıran bu kitabın, filmini izletmek, hatta filmin söyleşisini yaparak, daha fazla farkındalık yaratmak istedik. Mutluluk romanında büyük bir “hoşgörü çağrısı”, bütün toplumların mezhepçiliğe ve dinsel fanatizme düşmeden bir arada barış içinde yaşamaları için yapılan bir çağrı var. Roman, aynı zamanda kadınların özgürleşmesi yönünde de çok önemli bir talebi gündeme getiriyor. Bu konunun filme nasıl yansıtıldığını göreceğiz. Birbirinden değerli konuşmacılarımızla filmin içeriği ve konunun işlenişi hakkında interaktif bir söyleşi de gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

Filmin gösterimi sonunda, Doçent Dr. Arın Bayraktaroğlu’nun yönetiminde bir panel gerçekleşecek. Panelde, fotoğraf sanatçısı Vehbi Koca ile film yönetmeni Kerem Bayraktaroğlu yer alarak, soruları yanıtlayarak, filmi irdeleyecek.

Katılım için kayıtların 07578 238733 ve 07429 483935 telefon numaralarına mesaj ile yapılması rica edildi.