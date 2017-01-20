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Mehmetçik gol oldu yağdı: 15-0

— 20 Ocak 2017

Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ

Excellence Mortgage İkinci Küme maçında Mehmetçik, Yavruvatan’a 15-0 galip geldi.

Pymmes Park’ta rakibine konuk olan Mehmetçik, 90 dakika boyunca rakibine nefes aldırmadı. Sürekli rakip ceza alanında görünen Mehmetçikli futbolcular, fırsatları da çok yi değerlendirdi. İlk yarısı da 8-0 sonuçlanan karşılaşmada günün yıldızı Korcan’dı. Rakip filelere 8 gol bırakan Korcan, dikkatleri üzerinde topladı. Diğer gollerden 5’ini Adem kaydederken, Can ve Remi de birer kez gol sevinci yaşattı.

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