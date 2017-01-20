Mehmetçik gol oldu yağdı: 15-0

Parklara İslamofobik çıkartmalar yapıştıran bir kişi yargılandı— 20 Ocak 2017
Batı Londra’da üzerinde İslam dini aleyhine yazılar olduğu tespit edilen çıkartmaları parklara yapıştıran bir erkek, yargılanarak cezalandırıldı.
Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ
Excellence Mortgage İkinci Küme maçında Mehmetçik, Yavruvatan’a 15-0 galip geldi.
Pymmes Park’ta rakibine konuk olan Mehmetçik, 90 dakika boyunca rakibine nefes aldırmadı. Sürekli rakip ceza alanında görünen Mehmetçikli futbolcular, fırsatları da çok yi değerlendirdi. İlk yarısı da 8-0 sonuçlanan karşılaşmada günün yıldızı Korcan’dı. Rakip filelere 8 gol bırakan Korcan, dikkatleri üzerinde topladı. Diğer gollerden 5’ini Adem kaydederken, Can ve Remi de birer kez gol sevinci yaşattı.
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