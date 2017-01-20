Parklara İslamofobik çıkartmalar yapıştıran bir kişi yargılandı

Batı Londra’da üzerinde İslam dini aleyhine yazılar olduğu tespit edilen çıkartmaları parklara yapıştıran bir erkek, yargılanarak cezalandırıldı.

Geçtiğimiz yılın 18 Ekim ve 13 Aralık tarihleri arasında Batı Londra’ki Fulham bölgesinde bulunan Lillie Park’ın duyuru panosuna bu tür çıkartmalar asıldığını tespit eden polis, soruşturma sonunda 40 yaşındaki Patrick Collier’i tutukladı. Collier’in, Lillie Road Recretaional Ground’da da benzer çıkartmaları astığı bölge sakinleri tarafından belirlendi.

Hammersmith Magistratase Court’ta geçen Cuma günü yargılanan Collier, suçlamaları kabul etti. Mahkeme, İslamofobik yazılar asmak, insanlara tacizde bulunmak, toplumda sıkıntı yaratmak gibi suçmalarda bulunduğu Collier’e 12 ay toplum hizmetinde bulunmak ve 35 gün de rehabilitasyon kursuna katılmak cezaları verdi.

Hammersmith ve Fulham Toplum Güvenliği Birimi’nden Sanj Bhanot, “Nefret suçu herhangi bir suça benzemez. Bu suçları işleyen Collier, ortak bir çalışma sonucu yakalandı. Nefret suçu kurbanları 101 numaradan polis veya 999’dan da acil servisi arayabilir” dedi.