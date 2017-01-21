AP’deki 6 sandalyeden 2’si Kıbrıslı Türklerin

Görevi, Müslümanlarla ilgili yanlış haberleri düzeltmek— 21 Ocak 2017
Müslümanlarla ilgili yapılan hatalı haberlerin arttığını düşünen Versi, bu tip haberleri düzeltmeyi görev edindi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Antonio Tajani’ye dün bir mektup göndererek Avrupa Parlamentosu Başkanlığı’na seçilmesini tebrik etti.
Antonio Tajani’nin Avrupa Parlamentosu Başkanlığı süresince çalışmalarının Avrupa değerleri ve Avrupa Birliği’nin gelişmesine katkı yapacağına kuşku duymadığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, mektubunda Kıbrıs sorununa da değindi.
AP Başkanı Tajani’ye, Kıbrıs’ta iki kesimli, iki toplumu, iki kurucu devletin siyasi eşitliğine dayalı bir çözüm için çalışıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, bulunacak çözümün yaşayabilir olması için, çözüm parametrelerinin Avrupa Birliği hukukunun bir parçası haline getirilmesinin önemine işaret etti.
Avrupa Parlamentosu’ndaki 6 sandalyeden 2’sinin Kıbrıs Türkü’nün hakkı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, AB’nin politik, teknik, finansal ve moral desteğinin öneminin altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, AP Başkanı Tajani’ye gönderdiği mektupta, Kıbrıs Türk halkının seçilmiş temsilcilerinin bir an önce Avrupa Parlamentosu’ndaki yerlerini alarak Kıbrıs Türk halkının sesini orada da duyurmalarının önemini de hatırlattı. (HaberKıbrıs)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak