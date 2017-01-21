Cyprus Garden’dan ÖRGE VOLKAN geçti

İngiltere’den kapşonlu çocuk pançosu talep ediliyor— 21 Ocak 2017
İngiltere’den bir firma çocuklar için kapşonlu panço ve bornozlar ithal etmek için düzenli çalışabileceği Türk tedarikçiler arıyor.
Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ
Kıbrıs’ın genç rock yıldızı Örge Volkan geçtiğimiz Cumartesi akşamı Cyprus Garden sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Yaklaşık 150 kişilik muhteşem hayran kitlesiyle birlikte şarkılarını seslendiren Örge Volkan, iki saate yakın sahnede kaldı. Örge Volkan, çaldığı müzik aletleri ve kendine has ses rengiyle dinleyenlerini adeta büyüledi.
Cyprus Garden konserinden oldukça mutlu bir şekilde ayrılan Örge Volkan, klip çekimini de Jan Media Production katkılarıyla Londra’nın Rochester bölgesinde gerçekleştirdi.
Cyprus Garden’da gerçekleştirilen konser ve eğlenceler için rezervasyonlarınızı Ediz Hastunç’a 077 4134 1031, Engin Yorgancı’ya ise 077 3841 0870 numaralı telefonlardan ulaşarak yapabilir veya 020 3478 7382 numaralı sabit hattı arayabilirsiniz. Cyprus Garden; Southend Road, Londra E4 8TA adresinde yer alıyor.
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