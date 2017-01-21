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Emekli İngilizler, İngiltere’ye dönmek zorunda kalabilir

— 21 Ocak 2017

Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan binlerce emekli İngiliz vatandaşı İngiltere‘nin AB‘den ayrılmasıyla yaşadıkları ülkelerdeki ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanamamaları halinde İngiltere‘ye geri dönmek zorunda kalacak.

Guardian gazetesi haberinde, İspanya ve Fransa‘da yaşayan binlerce İngiliz vatandaşının bu ülkelerdeki sağlık hizmetlerinin İngiltere tarafından karşılanmaması durumunda İngiltere‘ye geri dönmek zorunda kalacaklarını aktardı.

İngiltere Parlamentosu’ndaki Brexit ile ilgili komiteye yapılan çağrıda Brexit’in beklenmeyen sonuçlarının hem çalışan hem de emekli İngiliz vatandaşları için İngiltere‘ye geri bir göç dalgası yaratabileceğini aktardı

Avrupa’da yaşayan İngilizlerin hakları ile ilgili oluşturulan kampanyacılar, komiteye yaptığı uyarıda, İspanya ve Fransa gibi ülkelerde yaşayan İngiliz vatandaşlarının özel sağlık sigortası yaptırma gücünde olmayacaklarını ilettiler

Kampanyacıların kurucularından Sue Wilson “bu kişilerin İngiltere‘ye dönmekten başka çareleri kalmayabilir” diye konuştu.

Halen 108 bin emekli İngiliz vatandaşı İspanya‘da yaşıyor. Bu kişiler, İspanyaFransa ve Almanya gibi Avrupa Birliği ülkelerindeki sağlık hizmetlerinden tamamen ücretsiz veya çok az ücretle yararlanabiliyorlar. Sağlık hizmetlerinin masrafları İngiltere hükümeti tarafından karşılanıyor (DHA)

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