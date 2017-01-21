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GÖKYÜZÜ RESTAURANT hafta sonları tıklım tıklım

— 21 Ocak 2017

 

 

Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ

Londra’nın Chingford bölgesinde bulunan Gökyüzü Restaurant, her zaman olduğu gibi geçtiğimiz hafta Cumartesi akşamı da müşterilerinin yoğun talebiyle karşılaştı. İşletmenin kapısında zaman zaman kuyruklar oluşmasına karşın personel, hummalı bir çalışma temposu içinde yine en kaliteli servis ve hizmeti sundu.

Zengin menüsü ve güler yüzlü hizmetiyle müşterilerden tam not alan Gökyüzü Chingford’un yanı sıra aynı standardın sunulduğu Gökyüzü Harringay de yenilenen haliyle geniş bir kesimden ilgi görmeye devam ediyor.

Southend Road, Chingford, London E4 8TA adresinde bulunan Gökyüzü Chingford’da rezervasyonlarınız için 020 8527 4927 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

26-28 Grand Parade, Green Lanes, London N4 1LG adresinde yer alan Gökyüzü Restaurant Harringay Şubesi’nde rezervasyonlarınız için de 020 8211 8406 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

 

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