İngiltere’den kapşonlu çocuk pançosu talep ediliyor

İngiltere’den bir firma çocuklar için kapşonlu panço ve bornozlar ithal etmek için düzenli çalışabileceği Türk tedarikçiler arıyor.

İngiltere’den irtibata geçen bir müşteri çocuklar için kapşonlu kaliteli panço ve bornozlar ithal etmek istediğini, bu ürünlerin hem online sitede hem de mağazada satılacağından bahsederek düzenli çalışabileceği Türk tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Hello,

I am looking to start a new lifestyle brand which sells a high quality children’s hooded towels/poncho selction to the UK/British market.

The product I am looking for would be similar to this: http://saltybeachlife.com/collections/hooded-ponchos/products/kids-hooded-beach-poncho-turquoise.

Sales would be online plus retail at children’s clothes shop, gift shops, surf shops etc. in the coastal areas of Britain.

Please could you get in touch if this is something you think you could help me with?

I am at a very early stage of my idea and currently giving though to my brand name etc.

Look forward to hearing from you, with best regards,

http://turkishexporter.net/en/Leads/345740_united-kingdom-looking-for-childrens-hooded-poncho

Bu talebi bırakan alıcının iletişim bilgileri ve ilgili talebe ait teknik detaylar tüzel firmalar ve şahıs firmalarına ücretsiz olarak verilecektir. Detaylı bilgi için 444 23 99’u arayınız.

Değerli İhracatçımız, bu ve benzeri yüzlerce yurt dışı talep ve ihracat fırsatlarına sürekli ve ücretsiz erişebilmek için üyesi bulunduğunuz; Ticaret ve Sanayi Odası, İhracatçı Birliği ve İş dernekleri aracılığıyla Ekonomi Bakanlığı ihracat desteklerini kullanabilirsiniz.

Lütfen bağlı bulunduğunuz bu tür dernekler aracılığıyla Turkishexporter.Net’e başvurunuz…(dünya.com)