Mesut Özil Londra’daki malikanesi görüntülendi

İngiltere Arsenal’daki sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’in maaşını tartışıyor. İngiliz İşçi Partisi Genel Başkanı Corbyn, haftalık ücretini 145 bin sterlinden 200 bin sterline çıkarmak isteyen Mesut Özil’e “Elindekiyle idare et” dese de Özil yeni eviyle de gündem oldu. Arsenal’in 11 numarasının yeni malikanesi 30,3 milyon sterlin değerinde. Mesut Özil’in yeni malikanesinde tam sekiz yatak odası, bir yüzme havuzu, güzellik salonu ve bir de sinema salonu var.

İşte Özil’in saray yavrusu