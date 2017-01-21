Oakthorpe Türk Okuluna TWPA’dan anlamlı bağış

İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği yine bir okula maddi destekte bulundu.

Kuzey Londra’da eğitim veren Oakthorpe Türk Okuluna Sinem Arıca’nın başkanlğını yaptığı İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği tarafından 500 pound değerinde bağış yaptı.

Cuma akşam saat 18.30’da gerçekleşen bağış törenine derneğin yönetim kurulu ve üyeleri katıldı.

Oakthorpe Türk Okulu yetkilisi Ülkü Demir, yapılan bağış anısına TWPA Başkanı Sinem Arıcaya bir teşekkür belgesi bir de plaket hediye etti.

Yapılan bağışın ardından kısa bir konuşma gerçekleştiren Başkan Arıca, geçen Çarşamba günü Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ile bir araya geldiklerinden bahsederek, dernek faaliyetlerinden örnekler verdi.

Arıca’nın konuşmasının ardından bağış törenine katılan hanımlar tarafından hazırlanan tatlı ve tuzlu aparatifler ikram edildi.