Sunucu, tacize uğrayan mini etekli kadınları suçladı

Sky News televizyon kanalının İngiliz haber sunucusu Stephen Dixon, kısa etek giyen kadınların tacizcileri kışkırttığını söylemesi tartışma yarattı.

İngiliz televizyonu Sky News haber sunucusu Stephen Dixon’ın da katıldığı bir programda Fawcett Society’nin yapmış olduğu bir araştırma sonuçları masaya yatırıldı. İngiltere‘de yapılan araştırmada her beş erkekten ikisinin, sarhoş olan ve mini etek giyen kadınların uğradıkları cinsel tacizlerde suçlu olduğuna inandıkları ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarının tartışıldığı programa katılan beş konuktan biri olan sunucu Dixon bir soru sorarak söze girdi: “Belki ürkütücü olacak, eğer bir kadın sarhoş ve mini etekle dışarı çıkıyorsa kişisel sorumluluk almamalı mı?” ifadesi üzerine konuklardan profesör Sarah Churchwell: “Sokakta yürürken suratınıza bir yumruk yediğinizde evinizden dışarı çıktığınız için sorumluluk almanız gerekiyor mu?” sorusuyla sunucuya yanıt verdi.

KONUKLAR, TACİZE UĞRAYAN KADINLARI SUÇLAYAN SUNUCUYU ELEŞTİRDİ

Ünlü haber sunucusu Dixon, profesör Churchwell’in eleştiri içeren sözlerine: “Dışarı çıktığımda eğer birini kışkırtırsam, sorumlu olurdum.” diyerek cevap verdi. Sunucudan duyduğu bu sözler karşısında şaşıran Churchwell: “İçki içmek kışkırtıcı değil, bir kadının giymek için seçtiği kıyafet kışkırtıcı değildir. Bunlar kışkırtıcı tavırlar değildir.” sözlerini dile getirdi. Fawcett Society yöneticisi Sam Smethers: “Stephen Dixon’un kişisel sorumluluk hakkında öğrenmesi gereken çok şey varmış gibi görünüyor. Eğer bir kadın cinsel saldırıya uğruyorsa bunun sorumlusu ona saldırandır. Kadınları kışkırtıcı gören düşünüş tarzının sonucu olarak, cinsel tacize uğrayan kadınlar olayı polise bildirmekten vazgeçiyor. Saldırgan erkekler, cinsel tacizi kendilerince haklı bularak cezalandırılmayacaklarını zannediyor.” sözlerini sarf etti.

SKYNEWS SÖZCÜSÜ, SUNUCUNUN ŞAHSİ FİKİRLERİ DEĞİL DEDİ

Evening Standard gazetesine konuşan Sky News televizyonunun bir sözcüsü, sunucu Dixon’un tartışma programı sırasında ‘şeytanın avukatı’ rolünü oynadığını, yayın sırasında dile getirdiği fikirlerin sunucunun şahsi fikri olmadığını belirtti. (haberler.com)