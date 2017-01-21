Swansea, Anfield’de Liverpool’u 3-2 yendi

Premier Lig’in 22. haftasında Swansea Anfield Road’da Liverpool‘u 3-2 yendi ve tarihinde Liverpool‘u ilk kez deplasmanda mağlup etmiş oldu.

Swansea ilk yarısı 0-0 sona eren maçta Liverpool karşısında 48. ve 52. dakikalarda Llorente’nin golleri ile 2-0 öne geçti. Liverpool Firmino ile 55. dakikada farkı 1’e indiren golü kaydetti. Firmino 69. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Liverpool‘a eşitliği getiren golü kaydetti. Swansea 74. dakikada Gylfi Sigurdsson ile 3-2 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

LIVERPOOL’A AĞIR DARBE

Bu sonuçla Liverpool şampiyonluk yarışında ağır bir yara alırken 45 puanda kaldı ve bir maçı eksik lider Chelsea ile arasındaki puan farkı da 7’de kaldı.

Swansea ise bu sezon evinde hiç yenilmeyen Liverpool‘u 3-2 mağlup ederek çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve 18 puanla düşme potasından çıktı. (haberler.com)