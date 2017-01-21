UETD’liler Portsmouth kermesinde buluştu

UETD UK Portsmouth Şubesi ve South Coast Anatolian Comunity Association tarafından düzenlenen geleneksel hale gelen kermes de aileler buluştu.

UETD UK Portsmouth Şube Başkanı Şahin Cebeci aynı zamanda South Coast Anatolian Community Association ismi altında yaklaşık iki senedir hizmet verdiklerini; yapmış oldukları kermeste derneklerine katkı sağlamak için kendi evlerindeki fazlalık eşyaları getirip burada sattıklarını; aynı zamanda bunu biraz renklendirerek satış yapılan masalara memleket isimleri verilerek tatlı bir rekabet yaratıldığını söyledi. Cebeci amaçlarının çok yakın bir zamanda kendilerine bina satın alarak orayı sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri kültür ve sanat merkezine çevirmek olduğunu söyledi. Hafta sonu okullarında 42 kayıtlı öğrencileri olduğunu belirten Cebeci, Milli eğitim Müşavirliğinden atanmış olan öğretmenlerle derslerin yürütüldüğünü; sık aralıkla aileler buluşma toplantısı yapıldığını aynı zamanda “Sosyal yaşantılarını pekiştirmek amacıyla piknikler, iftar yemekleri, film gösterimi gerçekleştirerek buradaki sosyal faaliyetlerine çoğaltmaya çalışıyoruz.” dedi.

Çok yakın zamanda yetişkinler için İngilizce dersi vermeye başlayacaklarını da aktaran Cebeci, “Bulunmuş olduğumuz bu coğrafyaya uyum sağlamak, İngiliz ailelerle ile bir araya gelerek kültürel olarak birlikte kaynaşarak sıcak bir aile ortamı sağlamak istiyoruz.” dedi.

En önemli amaçlarının çocuklarının iyi yetişmesi, kültürlerini koruyarak eğitimsel gelişimlerini arttırmak olduğunu söyleyen Cebeci, son olarak ilgi ve alakadan dolayı bu civarda yaşayan ve Londra’dan gelen misafirlerine teşekkürlerini iletti.