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Umre’ye gidenler artık Kudüs’e de uğrayacak

— 21 Ocak 2017

İSLAM Toplumu Milli Görüş tarafından düzenlenen Umre ziyaretlerine artık Kudüs de eklendi.

İslam Toplumu Milli Görüş Bölge Birim Başkanı İbrahim Urkaç, konu hakkında yazılı bir açıklama yaparak, Nisan ayında Avrupa’dan Umre ziyareti yapacak olanlara Kudüs ve İstanbul ziyareti seçeneklerinin sunulacağını kaydetti.

Milli Görüş’ten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle: “İslam Toplumu Milli Görüş, yaklaşık yarım asırlık bir tecrübe ile bu sene de insanları, Umreye, Kabe’yi ve Hz. Muhammet (s.a.v)‘i ziyarete götürmektedir. Teşkilat, bir ilke imza atarak, Nisan’da ziyaret edilen yerlerin arasına Kudüs’ü de katmaktadır. Her sene yaşatmayı umduğu bu manevi iklimi yeniden yaşatmayı ve insanları, ümmet ile buluşturmayı bir misyon edinen Milli Görüş teşkilatı, kalitesini kıtalar arası bir coğrafyada kanıtlamış ve halkın takdirini kazanmış bir teşkilattır. İslam Toplumu Milli Görüş, bu sene ilk kez Nisan’da Kudüs gezili umre ve İstanbul gezili umre düzenlemektedir. Her sene özellikle gençlerin bu ruhlara dokunan ibadeti yerine getirebilmeleri için Easter okul tatiline denk getirilen Umre ziyaretini, bu yıl da okulların kapanması ile 1 Nisan gidiş ve 15 Nisan’da dönüş olarak belirlenmiştir. İslam Toplumu Milli Görüş, kampanyayı tanıdıklara paylaşılarak hayırlara vesile olunmasını dilemektedir. “Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.” Tirmizi, İlm, 14.”

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