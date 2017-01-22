39 yıllık başkan hayatını kaybetti

Boris Johson’dan, Trump’a destek— 22 Ocak 2017
Boris Johnson, Trump’ın görevine başlaması dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
Gençlerbirliği Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Cavcav’ın cenaze töreni yarın saat 10.30’da İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirilecek törenle başlayacak. Ardından, Ankara Kocatepe Camisi’nde cenaze töreni düzenlenecek. İlhan Cavcav’ın naaşı daha sonra Cebeci’deki aile mezarlığına defnedilecek..
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav’ın yaşamını yitirmesiyle, Türkiye Futbol Federasyonu Gaziantepspor- Gençlerbirliği karşılaşmasını erteledi.(bbctürkçe)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak