Braintree, Forest Green’den tek puan kopardı: 1-1

Boris Johson’dan, Trump’a destek— 22 Ocak 2017
Boris Johnson, Trump’ın görevine başlaması dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
Hakan Ramis’in teknik adamlığını yaptığı Braintree, Vanarama National League’de deplasmanda Forest Green ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 14. dakikasında attığı golle ilk devreyi 1-0 önde kapatan Braintree, 61. dakikada kalesinde bir gol gördü ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Maçı 1735 biletli seyirci izlerken, Braintree 29 maçta 31 puanla bir basamak atlayarak 17’inci sıraya yükseldi.
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