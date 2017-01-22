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Braintree, Forest Green’den tek puan kopardı: 1-1

— 22 Ocak 2017

Hakan Ramis’in teknik adamlığını yaptığı Braintree, Vanarama National League’de deplasmanda Forest Green ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında attığı golle ilk devreyi 1-0 önde kapatan Braintree, 61. dakikada kalesinde bir gol gördü ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Maçı 1735 biletli seyirci izlerken, Braintree 29 maçta 31 puanla bir basamak atlayarak 17’inci sıraya yükseldi.

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