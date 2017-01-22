Eski sevgilisine inat 65 kilo zayıfladı

Avustralya’da yaşayan Hayley Westoby, eski sevgilisi tarafından “şişman” diye eleştirilince hem hayatı hem de görüntüsü değişti.

Şu anda 25 yaşında olan Hayley Westoby, üniversite öğrenimi görmeye başladığı ilk yıl içinde, hiç düşünmeden, hesapsızca abur cubur yiyerek aşırı şekilde şişmanladı. Genç kız sadece bir yıl içinde 116 kilo oldu.

Bu gelişme üzerine o sırada birlikte olduğu sevgilisi kilo aldığı için onu eleştirmeye başladı. Westoby da biraz zayıflamaya karar verdi.

Başlangıçta amacı sadece 4 ya da 5 kilo vermekti. Ama kendisinin de hiç beklemediği bir şekilde tam 65 kilo kaybetti. Genç kadın şu anda sadece 51 kilo.

Eski sevgilisinin eleştirisini dikkate alan genç Hayley Westoby, şimdi sağlıklı beslenip düzenli egzersiz yaparak tıpkı top modellerinkine benzeyen görüntüsünü korumaya çalışıyor.

Genç kadın kilolarıyla mücadelesini şöyle anlatıyor: “Başlangıçta ne kadar kilo aldığımı hiç fark etmemiştim. Ama sonra çok şişmanladığımı anlayınca önce bir şok geçirdim, ardından da yaşam tarzımı yeniden düzenledim.”

Westoby, şöyle devam ediyor: “Sonra kendimi toparlamaya karar verdim ve bir hedef belirledim. Amacım önce beş kilo vermekti. Bu kadar kiloyu çok kısa zamanda verebildiğimi görmek beni motive etti. Sonra da kilo verirken izlediğim beslenme ve egzersiz düzenini sürdürdüm. Toplamda da 65 kilo verdim.”

Westoby, egzersiz yapıp sağlıklı beslenmeyi sürdürüyor ve asla eskisi gibi abur cubur yiyecekler yemiyor.

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