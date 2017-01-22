Güney Londra’da damak çatlatan lezzetler ve ‘Şeftali Kebabı’ bu adreste: KEMER TURKISH RESTAURANT

Kuzey Kıbrıs kökenli Aytaç ve Gülten Özyiğit çiftinin yönetiminde Güney Londra’nın Beckenham bölgesinde sekiz yıldır başarıyla faaliyet gösteren Kemer Turkish Restaurant’ta; kırmızı et ve kebap çeşitlerinin yanı sıra geleneksel Kıbrıs lezzeti olan ‘şeftali kebabı’ da bölge halkının damak tadına sunuluyor.

GÜNEY LONDRA’NIN İLK TÜRK RESTORANLARINDAN…

Ağırlıklı müşteri portföyü İngilizler olan Kemer’in, Güney Londra’nın ilk Türk restoranlarından olduğunu belirten Aytaç Özyiğit, günümüzde ise bölgede 25’e yakın Türk restoranının faaliyet gösterdiğini anlattı.

Aytaç Özyiğit, “Bölgede restoran sayısı ne kadar artarsa artsın Kemer’in farklılığı ve kalitesi her zaman ilk sıradadır. Hizmetimiz, lezzetlerimiz, hijyen standardımız en üst seviyededir. Yüzde 100 müşteri memnuniyetini baz alarak bölge halkına sekiz yıldır olduğu gibi bundan sonra da en iyi hizmeti vereceğiz” dedi.

“ÖZEL MENÜLERİMİZ DE VAR”

Verdikleri kaliteli hizmetin karşılığını ‘sürekli artan müşteri sayısı’ olarak aldıklarını anlatan Aytaç Özyiğit, menülerindeki zenginliğe de dikkat çekti. Özyiğit, “Kırmızı et dışında vejetaryenler için de özel olarak hazırladığımız menümüz var. Yani her kesime hitap ediyoruz. Ayrıca Kıbrıs lezzetlerini özleyenler için de şeftali kebabımız var. Müşterilerimizin bize gösterdiği ilgiden de çok memnunuz. Sekiz yıldır verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık, alıyoruz” diye konuştu.

Normal zamanların dışında özel günlerde ve yılbaşı gecesi full çektiklerini belirten Özyiğit, bölgede faaliyet gösteren derneklerin de yardım amaçlı yemekleri için Kemer Restaurant’ı tercih ettiğine dikkat çekti.

“SEKTÖRDE BİRLİK VE BERABERLİK OLMALI”

Türk restoranlarının Londra’daki durumuna da değinen Aytaç Özyiğit, Kuzey’de olduğu gibi son dönemde Güney’de de rekabetin arttığına işaret etti. Özyiğit’in yaşanan bu durumla ilgili tespitleri şöyle: “Güney Londra bölgesi bu kadar fazla sayıda Türk restoranını kaldırmaz. Çünkü bölgedeki potansiyel büyük değil. Biz ise bu rekabetin dışındayız. Sekiz yıldır oturmuş müşteri kitlemiz sayesinde geleceğe de umutla bakıyoruz. Ayrıca, sektörde yaşanan sorunların çözümünün de birlik ve beraberlikten geçtiğini düşünüyorum.”

ADRES VE TELEFON…

Ana yemeklerin dışında 24 çeşit sıcak ve soğuk meze bulunan Kemer Restaurant, Salı dışında haftanın 6 günü 13.00 ile 23.00 saatleri arasında müşterilerini ağırlıyor. 133 Croydon Road, Beckenham, Kent BR3 3RB adresinde bulunan Kemer Turkish Restaurant’ta rezervasyon yaptırmak için 020 8658 1679 numaralı telefonu arayabilirsiniz.