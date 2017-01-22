İngiltere’de de kadınlar, Trump’ı protesto etti

Amerikan Başkanı Donald Trump’ı protesto etmek için düzenlenen “Kadın Yürüyüşü” adlı eylemlere dünyanın dört bir yanında on binlerce kişi katıldı.

Avrupa başkentlerinde düzenlenen yürüyüşlerde kadın düşmanlığı, ırkçılık, homofobi ve dini hoşgörüsüzlük protesto edildi.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki yürüyüşe katılan eylemciler Trump’ı ırkçılığı normalleştirmeye çalışmakla suçladı:

Kadınlar. “Trump’ın politika olarak öne çıkardığı nefreti ve bölünmeyi protesto etmek için yürüyoruz. Ayrıca bu ülkede yükselişe geçen yabancı düşmanlığına karşı yürüyoruz. Irkçılığın normalleşmesini, kadın düşmanlığını ve cinsiyet ayrımcılığını protesto ediyoruz.” şeklinde konuştu. (euronews)