Otobüsteki paket, trafiği durdurdu— 22 Ocak 2017
Londra’da Chelsea Bridge üzerindeki otobüste bulunan şüpheli paket bölgede trafiği durdurdu.
Londra’da Chelsea Bridge üzerindeki otobüste bulunan şüpheli paket bölgede trafiği durdurdu.
Battersea Park bölgesinde bir çok yol trafiğe kapatıldı. Paketin saat 14.30 civarında bulunduğu, çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibinin bölgeye sevkedildiği görüldü.
Şüpheli paketin güvenlikli bir şekilde polis tarafından uzaklaştırılmasını takiben bölgede trafik 16.00 sularında açıldı.
Olay yerinde bulunan bir kadın Battersea Park’ın bir bölümü ile Sopwiht Waty’ın koron altına alındığını belirterek, üç polis,üç itfaiye, bir de ambulans gördüğünü polisin kendilerine “Şüpheli paket otobüsün içinde bulundu” dediğini söyledi.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak