Otobüsteki paket, trafiği durdurdu

Londra’da Chelsea Bridge üzerindeki otobüste bulunan şüpheli paket bölgede trafiği durdurdu.

Battersea Park bölgesinde bir çok yol trafiğe kapatıldı. Paketin saat 14.30 civarında bulunduğu, çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibinin bölgeye sevkedildiği görüldü.

Şüpheli paketin güvenlikli bir şekilde polis tarafından uzaklaştırılmasını takiben bölgede trafik 16.00 sularında açıldı.

Olay yerinde bulunan bir kadın Battersea Park’ın bir bölümü ile Sopwiht Waty’ın koron altına alındığını belirterek, üç polis,üç itfaiye, bir de ambulans gördüğünü polisin kendilerine “Şüpheli paket otobüsün içinde bulundu” dediğini söyledi.