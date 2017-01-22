Polis, Barking’deki kahve baskınında düzinelerce nargile buldu

Doğu Londra’nın Barking bölgesinde bir kahveye yapılan baskında düzinelerce nargile bulundu.

Semt sdakinlerinin yaptığı ihbar üzerine 13 Ocak’ta Byblos Garden Shisha Lounge’ya baskın yapan Metropolitan Police bağlı memurlar ve Barrking &Degenham Belediyesi icra memurları, kahvede dört de sigara içen müşteri tespit etti. Kapalı yerde sigara içen müşterilere 50’şer pound, mekan sahibine de 200 pound para cezası verildi.

Belediye Meclis üyesi Laila Butt, 2006 yılından beri kapalı yerlerde sigara içmenin yasadışı olduğunu belirterek, kahvede buna uymayan kişilerin tespit edildiğini söyledi. Bölgede yaşayan insanların sağlığını korumanın görevleri olduğunu belirten Butt, nargile yoluyla sigara içilmesinin de aynı şekilde yasadışı olduğunu ifade etti.

Belediye Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada da, nargile kullananların hepatit ve diğer sağlık sorunlarını arttırdığının tespit edildiğini, bunu bir saat kullananların 100’den fazla sigaranın dumanını teneffüs etmiş kadar olduklarının ortaya çıktığını kaydetti.