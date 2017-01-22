Sahte bilet satan genç hapis yatacak

Sahte festival biletleri satan bir genç hapis cezasına çarptırıldı.

Isle of Wight Adası’nda 2015 yılında düzenlenen, Duran Duran ve Missy Elliott gibi grup ve sanatçıların da yer aldığı Bestival adlı organizasyon için sahte bilet basan ve o tarihte 19 yaşında bulunan Benjamin Hyland-Ward adlı genç, mahkeme tarafından 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Festival için bastırdığı biletlerden 375’ini satarak 60.000 pound kazandığı ortaya çıkan genç 12 Aralık’ta Lewes Crown Court’ta suçlandığı dolandırıcılığı itiraf etti.

Sahte bilet alıp, festivale katılanların büyük tepki gösterdiği olaydan sonra mağdurlar ‘Stersstival’ başlıklı facebook sayfası açarak biraraya gelmiş ve durumu polise bildirmişti.

Sussex Police sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Doğu Sussex Saltdean’de yaşayan Hyland-Ward, uzun ve karmaşık soruşturma sonucunda genç suçluların kaldığı cezaevinde 21 aylık hapis cezasını çekecektir” denildi.