Üniversite öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü

Wembley Stadı’nın yakınlarında bıçaklı saldırıya uğrayan bir üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz Cuma gününün ilk saatlerinde meydana gelen olayda Middlesex Üniversitesi’nde işletme eğitimi alan 19 yaşındaki Djodjo Nsaka, göğsünden aldığı tek darbeyle öldü. Polis ve sağlık ekibi Cuma gecesi 01.15 sularında Fulton Road’da bir erkeğin saldırıya uğradığı yolunda ihbar aldı. Memurlar ve Londra Ambulans Servisi genci kurtarmak için büyük çaba harcamasına rağmen, onun olay yerinde ölümünü engelleyemedi.

Wembley Stadı’nın birkaç yüz metre yakınındaki olayın soruşturması devam ediyor. Olay sırasında 20 yaşlarında bir başka erkek de hafif şekilde yaralandı. Scotland Yard polislerinin cinayet şüphesiyle gözaltına aldığı 20 yaşlarındaki bir başka kişi daha sonra serbest bırakıldı.

Olayın Londra’da 2017’nin gençlere yönelik ilk cinayeti olduğu da belirtildi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bulunanların 101 numaradan polisi veya 0800 555 111’den de Crimestoppers’ı aramaları istendi.