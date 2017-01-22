Walsall, evinde 3-1 galip

Diş Hekimleri: İş yerinde tatlı yemeyi azaltın— 22 Ocak 2017
İngiltere’de diş hekimleri, iş yerine getirilen pasta, kurabiye, kek veya bisküvi gibi şeker ve yağ oranı yüksek yiyeceklerin sağlığı bozduğu uyarısında bulundu.
Sky Bet League One’da Walsall, sahasında konuk ettiği Bristol Rovers’a 3-1 galip geldi.
Oyuna iyi başlayan ve 45. dakikada attığı golle devreyi 1-0 önde tamamlayan Walsall, 68 ve 77. dakikalarda iki gol atarak rahatladı. Konuk ekip 82. dakikada skoru 3-1 yaptı. Maçı 6 bin 29 biletli seyirci izlerken, Erhun Öztümer 77 dakika sahada kaldı.
Walsall, 27 maçta 37 puanla 13’üncü sıradaki yerini korudu.
Walsall’un bu haftaki maçları
28 Ocak Cumartesi
15.00 Bury-Walsall (lig)
31 Ocak Salı
19.45 Millwall-Walsall (lig)
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