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Wayne Rooney, 250 gole ulaşıp, tarihe geçti

— 22 Ocak 2017

İngiltere Premier Lig’de Stoke City deplasmanında attığı son dakika golüyle takımına beraberliği getiren Wayne RooneyManchester United tarihinin 250 golle en skorer ismi olarak rekor kırdı.

Kasım ayında UEFA Avrupa Ligi’nde yaşadığı 2-1’lik Fenerbahçe mağlubiyetinden bu yana tüm kulvarlarda yenilgi yüzü görmeyen Manchester United, Mata’nın 19. dakikada kendi kalesine attığı golle geriye düştüğü maçtan Rooney‘nin uzatma dakikalarında gelen golüyle puan çıkardı.

Mata’nın yerine 67. dakikada oyuna giren 31 yaşındaki Rooney, 2004 yılından bu yana formasını giydiği Manchester United kariyerindeki 250. golünü atarak kulüp tarihinin en skorer ismi oldu. Rekor daha önce, Manchester ekibinde 1956-1973 yıllarında 249 kez rakip fileleri havalandıran “Sir” unvanlı Bobby Charlton‘a aitti.

Premier Lig tarihinde deplasman maçlarında bugüne kadar 88 gol atan Rooney, bu alanda da yeni rekorun sahibi oldu. Lig maçlarında Alan Shearer’ın 87, Frank Lampard‘ın 85 deplasman golü bulunuyor.

Günün diğer karşılaşmasında, Fransız yıldızı Dimitri Payet’nin takımdan ayrılmak istemesiyle çalkantılı günler geçiren Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetimindeki West Ham UnitedMiddlesbrough deplasmanından 3-1 galip ayrıldı. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 9 ve 43. dakikalarda Andy Carroll ile 90+4. dakikada Jonathan Calleri kaydetti.

Everton’ın deplasmanda Crystal Palace‘ı 1-0 yendiği diğer maçlarda, West Bromwich Albion sahasında Sunderland‘i 2-0 mağlup ederken, Bournemouth ile Watford ise 2-2 berabere kaldı. (aa)

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