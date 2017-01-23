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ABD’li iki dev, Londra’dan çıkışı netleştiriyor

— 23 Ocak 2017

Morgan Stanley ve Citigroup, İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı sonrasında hangi operasyonları, pozisyonların İngiltere’den taşıyacaklarını netleştirmeye başladılar.

Dev finans kuruluşları, Brexit kararı sonrası Londra’dan çıkış planlarını kurguluyor. Morgan Stanley ve Citigroup, İngiltere’den taşınmak için yönünü belirledi.

Kaynaklara göre, Morgan Stanley, satış, işlem, risk yönetimi bölümlerinden ve arka ofisten yaklaşık bin çalışanı İngiltere dışına kaydıracak. Morgan Stanley’in hali hazırda İngiltere’de 6 bin çalışanı bulunuyor.

Citigroup da satış ve işlem bölümlerinden 100 pozisyonu Dublin’deki bankacılık bölümüne yönlendirecek. (dünya.com)

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