ABD’li iki dev, Londra’dan çıkışı netleştiriyor— 23 Ocak 2017
Morgan Stanley ve Citigroup, İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı sonrasında hangi operasyonları, pozisyonların İngiltere’den taşıyacaklarını netleştirmeye başladılar.
Morgan Stanley ve Citigroup, İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı sonrasında hangi operasyonları, pozisyonların İngiltere’den taşıyacaklarını netleştirmeye başladılar.
Dev finans kuruluşları, Brexit kararı sonrası Londra’dan çıkış planlarını kurguluyor. Morgan Stanley ve Citigroup, İngiltere’den taşınmak için yönünü belirledi.
Kaynaklara göre, Morgan Stanley, satış, işlem, risk yönetimi bölümlerinden ve arka ofisten yaklaşık bin çalışanı İngiltere dışına kaydıracak. Morgan Stanley’in hali hazırda İngiltere’de 6 bin çalışanı bulunuyor.
Citigroup da satış ve işlem bölümlerinden 100 pozisyonu Dublin’deki bankacılık bölümüne yönlendirecek. (dünya.com)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak