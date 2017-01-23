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Arsenal’lı Mesut Özil, Hadise’nin peşine düştü

— 23 Ocak 2017

 

Hakan Sabancı’dan ayrıldıktan sonra “Hayatımda kimse yok ama her an her şey olabilir” diyen Hadise’nin, daha önce birlikte olduğu iddia edilen Arsenal’lı futbolcu Mesut Özil’i kastettiği ortaya çıktı.

Arsenal‘de oynayan yıldız futbolcu Mesut Özil‘in güzel popçu Hadise‘nin peşinde olduğu ortaya çıktı. Adı Arsenalli yıldız futbolcuyla 2011’de aşk dedikodularına karışan popçu, geçtiğimiz aylarda ise çapkın playboy Sabancı’yla kaçamak yapmıştı. Uzun bir aranın ardından ünlü sanatçıyla 2016 Kasım’da İstanbul‘da bir araya gelen yıldız futbolcu, Hadise‘nin kalbini kazanmak için birçok jest yaptı.

ÜSTÜ KAPALI MESAJ GÖNDERDİ

Jestlerine İngiltere‘ye döndükten sonra da devam eden Mesut Özil‘in hayalleri ise popçunun Aralık 2016’da Sabancı’yla yaptığı kaçamakla yıkıldı.

O günlerde Hakan Sabancı’nın jestleriyle ayakları yerden kesilen 31 yaşındaki güzel şarkıcı, çapkın playboyla birlikte olamayacağını kısa bir sürede anladı.

“HER AN HER ŞEY OLABİLİR”

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette özel hayatıyla ilgili “Hayatımda özel bir kimse yok ama her an her şey olabilir” diye açıklama yapan Hadise‘nin bu sözleri başta Hakan Sabancı için söylediği düşünülse de ünlü şarkıcı, iddialara göre üstü kapalı olarak Mesut Özil‘e mesaj gönderdi…

Bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Mandy Capristo ile İstanbul tatili sırasında ayrılan Özil’in de aklının hâlâ Hadise‘de olduğu konuşulanlar arasında…

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