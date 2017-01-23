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Chelsea ve Arsenal avantajı kaçırmadı

— 23 Ocak 2017

Costa’nın gol sonrası sevinci.

Premier Lig lideri Chelsea, takipçilerinin puan kaybettiği haftanın son maçında sahasında Hull City’yi 2-0 mağlup etti.

Liverpool’un bu sezon ilk kez sahasında yenildiği, TottenhamManchester City ve Manchester United‘ın berabere kaldığı 22. haftada küme düşmeme mücadelesi veren Hull City’yi ağırlayan Chelsea, Costa’nın 45+7 ve Cahill’in 81. dakikada attığı gollerle galibiyete uzandı.

İtalyan teknik adam Antonio Conte ile tartıştığı ve takımdan ayrılacağı iddialarıyla gündeme gelen İspanyol futbolcu Diego Costa, tüm kulvarlarda 100. kez Chelsea formasıyla sahaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, başkent ekibinde 52 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.

Gelecek hafta deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak Chelsea, 55 puanla liderliğini sürdürdü.

Emirates Stadı’nda Burnley ile puan mücadelesi veren Arsenal, ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 59. dakikasında Mustafi ile öne geçti. Bu golün asistini Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil yaptı.

Xhaka’nın 65. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Londra ekibi karşısında Burnley, 90+3. dakikada Gray’in penaltıdan attığı golle skorda dengeyi sağladı. Bu golden 5 dakika sonra bu kez Arsenal‘ın kazandığı penaltıda topun başına geçen Şilili futbolcu Sanchez, takımına 2-1’lik galibiyeti getiren golü kaydetti.

Son iki sezondur Almanya ve İngiltere‘de 5 kırmızı kart gören 24 yaşındaki İsviçreli futbolcu Xhaka, bu alanda Avrupa‘nın beş büyük liginde forma giyen futbolcuları geride bıraktı.

Fransız teknik adam Arsene Wenger, maçın son bölümünde tribüne gönderilirken, haftayı kayıpsız kapatan Arsenal, 47 puanla ikinci sıraya yükseldi.

SON ŞAMPİYONUN DURUMU KRİTİK

Ligin son şampiyonu Leicester City, deplasmanda Southampton’a 3-0 mağlup oldu.

Ward-Prowse’un 26. dakikadaki golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 39. dakikada Rodriguez ve 86. dakikada penaltıdan Tadic’in golleriyle üç puana uzandı. Son üç haftadır kazanamayan lacivert-beyazlılar, 21 puanla küme düşme hattının 5 puan üstünde yer alıyor.

İtalyan Claudio Ranieri’nin çalıştırdığı Leicester City, 1961-1962 sezonunu şampiyon tamamlayan ancak sonraki sezon 22 haftada 21 puan toplayan Ipswich Town’ın şampiyonluktan sonraki sezonda en az puan kazanan takım rekorunu egale etti. Ipswich Town, 42 haftalık maratonun ardından sezonu 35 puanla 17. sırada tamamlamıştı. (aa)

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