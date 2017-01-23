Doblo ve Fiorino, İngiltere’de sınıfının lideri oldu

Siber saldırganlar Lloyds’u hedef aldı— 23 Ocak 2017
İngiltere merkezli Lloyds’un internet üzerinden verdiği hizmetleri siber saldırıya uğradı.
Dünyanın önde gelen ticari araç dergilerinden “What Van?” tarafından düzenlenen organizasyonda üst üste ikinci defa “Yılın Hafif Ticari Vanı” ödülünü alan Fiat Doblo Cargo’nun yanı sıra Fiat Fiorino Cargo da “Yılın Küçük Ticari Vanı” ödülünü kazandı.
Dünyanın önde gelen ticari araç dergilerinden “What Van?” tarafından düzenlenen organizasyonda üst üste ikinci defa “Yılın Hafif Ticari Vanı” ödülünü alan Fiat Doblo Cargo’nun yanı sıra Fiat Fiorino Cargo da “Yılın Küçük Ticari Vanı” ödülünü kazandı. (dünya.com)
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