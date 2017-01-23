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Erdoğan Maraşlıları kızdırdı

— 23 Ocak 2017

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kapalı ve açık Maraş’ı verelim, Erenköy’ü kuzeye bağlayalım” yaklaşımı Maraşlıları huzursuz etti.

ZORUNLU GÖÇE HAYIR

Maraşlılar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Maraş’a karşılık Erenköy açıklamasına tepki gösterdi. Kapalı Maraş’ın verilmesine itiraz etmeyen bölge halkı, ikametin olduğu bölümün verilmesine ise şiddetle karşı

BELİRSİZLİK HUZURSUZ ETTİ

43 yıldan bu yana Maraş’ta yaşam süren vatandaşlar evlerini ve arazilerini bırakıp kaçmak istemiyor. Açıklamanın yetersiz olduğunu söyleyen vatandaşlar “Maraş verilecekse biz ne olacağız buna açıklık getirilmeli” şeklinde tepkilerini dile getirdi

KKTC’NİN SEBZE DEPOSU

Yaklaşık 16 bin nüfusun bulunduğu Maraş’ta vatandaşlar ağırlıklı olarak tarımdan ekmek yiyor. Ülkenin sebze ihtiyacının önemli bir bölümü de Maraş’taki seralardan karşılanıyor. Maraşlılar “çözüm için toprak verilecekse ikamet olmayan yerden verilsin” görüşünde

REHİN POLİTİKASININ TEYİDİ

Mağusa İnisiyatifi ile Çözüm ve Barış Platformu aktivisti Dr. Okan Dağlı ise Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Maraş’a karşılık Erenköy” açıklamasını Maraş’ın yıllarca rehin tutulduğunun teyidi olarak değerlendirdi. Dağlı bu yaklaşımın sorun çözmekten uzak bir yaklaşım olduğunu da kaydetti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ Maraş’ı verelim, Erenköy’ü alalım” açıklaması Mağusa’da Maraşlılar’ın tepkisine yol açtı. Kapalı Maraş’ın yanında Maraş’ın bütünün verilmesi söylemleri Maraşlılar’ın huzurunu kaçırdı. 40 yılı aşkın bir süredir Maraş’ta yaşam süren vatandaşlar evlerini ve mallarını bırakıp zorunlu göçe maruz bırakılmak istemiyorlar. Erdoğan’ın açıklamasının talihsiz bir açıklama olarak değerlendiren Maraşlılar konunun ayaküstü açıklama yapılamayacak kadar hassas olduğuna vurgu yaptı. (Havadis)

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