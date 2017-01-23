Londra’nın ünlü galerisi selfie’leri sergileyecek

Selfie çekerken aklınızda bulunsun, bir sanat eseri yaratıyor olabilirsiniz.

Londra’nın en bilinen modern sanat galerilerinden Saatchi, bir sanat dalı olarak selfie’nin önemini inceleyeceği yeni sergisini hazırlıyor.

Sergide Vincent Van Gogh ve Rembrandt gibi isimlerin otoportreleri yanında, günümüzde Kim Kardashian gibi ünlülerin paylaştığı selfie’ler de yer alacak.

Sanatseverler de sergiye selfie’lerini gönderdikleri takdirde “From Selfie to Self-Expression” (Selfie’den Kendini İfade Etmeye) sergisinde yer alma şansı yakalayabilecek.

Akıllı telefonların icadından bu yana selfie’nin popülaritesi gittikçe arttı.

2013’te Oxford Sözlükleri “selfie”yi yılın kelimesi seçti.

Saatchi Gallery’nin yönetim kurulu başkanı Nigel Hurst, akıllı telefonların toplumun teknolojiyi kendini ifade etmek için kullandığına bir örnek olduğunu belirtti.

“Cep telefonu teknolojisi fotoğraf makinelerini yakaladığından beri, selfie birçok yönden günümüzün dijitalleşmiş ve teknolojik olarak gelişmiş kültürüne geçişimizin bir örneği” diyor.

Galeri ayrıca dünyanın her yerinden sergiye katılmak isteyen kişilerin ilginç selfie’lerini #SaatchiSelfie adı altında başlatacağı yarışmaya göndermelerini istiyor.

“From Selfie to Self-Expression” adlı sergi 31 Mart’ta başlayacak. (bbctürkçe)