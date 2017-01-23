Nükleer füze sistemi ‘Trident’ tartışmaları

İngiliz gazetelerinin sayfalarında yer alan konu Trident nükleer füze sistemiyle ilgili tartışmalar.

Tartışmaları başlatan ise Pazar günü Sunday Times gazetesinde yayınlanan bir haber. Sunday Times, Haziran ayında Florida açıklarında bir nükleer denizaltıdan deneme amaçlı olarak fırlatılan boş bir Trident füzesinin, Afrika’nın batı kıyısındaki hedefi yerine, ABD’ye doğru gittiğini bildirdi.

Bu olaydan birkaç hafta sonra ise May’in girişimiyle İngiliz parlamentosunda toplam maliyeti 40 milyar doları bulan ve Trident nükleer füze programının genişletilmesini öngören bir öneri kabul edildi.

Sunday Times’ın haberi üzerine, May’in oylama sırasında başarısız füze denemesinden aberdar olup olmadığıyla ilgili tartışmalar başladı.

Gazeteler, Pazar günü BBC’deki mülakat sırasında Andrew Marr’ın dört kez bu soruyu yöneltmesine karşın Başbakan’ın yanıt vermekten kaçındığına dikkat çekiyor.

Financial Times, oylama sırasında başarısız olan denemeden haberdar olup olmadığını netleştirmesi gerektiği yönündeki baskının giderek arttığını ifade ediyor.

i gazetesi, İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon’ın “Bu, çok ama çok ciddi bir mesele. Ne olduğunun tam olarak açıklanması gerekiyor” sözlerine yer veriyor. (bbctürkçe)